Украинские власти снова отказали в выезде с территории страны экс-президенту Петру Порошенко, который собирался отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщила депутат Верховной рады от партии бывшего главы государства "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе, пишет ТАСС.
"Петру Порошенко запрещен выезд для участия в Мюнхенской конференции по безопасности", - приводит ее слова пресс-служба партии в своем Telegram-канале.
По словам Климпуш-Цинцадзе, о запрете членов партии проинформировал председатель Рады Руслан Стефанчук во время встречи в парламенте. "К сожалению, детали и аргументация спикера относительно того, почему это происходит, просто не выдерживают никакой проверки на реальность и вообще на какую-либо аргументированность", - указала депутат.
Порошенко в свою очередь считает, что решение запретить ему выезд было принято после того, как начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сказал Стефанчуку, что экс-президенту "после пересечения границы грозит смертельная опасность". "Единственный способ спасти Порошенко - не выпустить его за границу, - отметил с иронией экс-президент. - Над вами будет смеяться весь мир".
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16-18 февраля. Не исключается очное участие в ней президента Украины Владимира Зеленского.
1 декабря Порошенко заявил, что не смог выехать в командировку, хотя у него было разрешение спикера Верховной рады. Экс-президент планировал посетить США и Польшу, однако пограничники его не пропустили. Позже вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что сам отменил командировки Порошенко, когда получил некое служебное письмо, содержание которого комментировать отказался. 22 декабря адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что бывший глава государства подал в суд на руководство украинского парламента и пограничников за то, что его не выпустили в командировку за границу.