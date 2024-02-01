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Под Одессой обнаружен опасный моллюск из Китая
Источник фото: novosti-n.org
На Днестровском лимане обнаружен опасный моллюск из Китая. Молюск происходит из Китая и, по утверждению специалистов, несет угрозу местным краснокнижным видам.
Он зацепился за браконьерскую сетку в районе Семеновки. Оказалось, что это вселенец Sinanodonta Woodiana, сообщает edinaya-odessa.org.
Этот вид моллюсков уже находили на Дунае, в дельте и бассейне Тисы, эпизодически в бассейне Днепра. Вероятно, личинки китайского гостя попали с рыбой в Днестровский лиман.
Чтобы понять, как повлияет на распространение данного вида в водах, необходимы исследования. Для этого важно поймать живого моллюска.
Следовательно, рыбаков просят при обнаружении моллюска, передать свежий экземпляр работникам Нижнеднестровского Парка.
Источник фото: novosti-n.org
Источник фото: novosti-n.org
- Вчера, 09:08
- DTV
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