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Под Одессой обнаружен опасный моллюск из Китая

Под Одессой обнаружен опасный моллюск из Китая
Источник фото: novosti-n.org

На Днестровском лимане обнаружен опасный моллюск из Китая. Молюск происходит из Китая и, по утверждению специалистов, несет угрозу местным краснокнижным видам.

Он зацепился за браконьерскую сетку в районе Семеновки. Оказалось, что это вселенец Sinanodonta Woodiana, сообщает edinaya-odessa.org.

Этот вид моллюсков уже находили на Дунае, в дельте и бассейне Тисы, эпизодически в бассейне Днепра. Вероятно, личинки китайского гостя попали с рыбой в Днестровский лиман.

Чтобы понять, как повлияет на распространение данного вида в водах, необходимы исследования. Для этого важно поймать живого моллюска.

Следовательно, рыбаков просят при обнаружении моллюска, передать свежий экземпляр работникам Нижнеднестровского Парка.

Под Одессой обнаружен опасный моллюск из Китая
Источник фото: novosti-n.org

Под Одессой обнаружен опасный моллюск из Китая
Источник фото: novosti-n.org

  • Вчера, 09:08
  • DTV
  • Просмотров: 111
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