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На Украине вступил в силу закон о легализации каннабиса

На Украине вступил в силу закон о легализации каннабиса
Фото: РИА Новости / Стрингер

Закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной рады Украины.

Украинский депутат Ярослав Железняк 21 декабря сообщал, что Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении. Позднее в парламенте было зарегистрировано постановление о блокировке законопроекта, однако впоследствии большинство депутатов отказались блокировать документ, сообщает ria.ru.

"Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности возвращен с подписью Владимира Зеленского", - говорится на сайте Верховной рады.

После подписания закона Зеленским, документ вступает в силу.

Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
  • Вчера, 19:32
  • DTV
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