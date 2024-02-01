Фото: Центре общественного здоровья Минздрава Украины.
Сверхсовременное оборудование уже установлено в трех областях. Медицинские работники прошли специальный тренинг по использованию нового метода диагностики.
В трех областях Украины – Львовской, Ивано-Франковской и Сумской – начали использовать искусственный интеллект для диагностики туберкулеза. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает korrespondent.net ссылаясь на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Сообщается, что сверхсовременное оборудование уже установлено и используется медицинскими работниками, прошедшими тренинг по применению систем при диагностике ТВ у пациентов. Искусственный интеллект производит автоматический анализ, читая рентген-снимки, и отражает зоны потенциальной патологии в виде тепловой карты легких.
В Центре общественного здоровья Украины отмечают, что более чем в 40 странах мира используют искусственный интеллект для обработки диагностических данных.
Соответствующее оборудование было передано во Львовскую и Сумскую области ЦОЗ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и при поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Ивано-Франковская область получила искусственный интеллект от японского производителя в рамках трехстороннего соглашения с Центром и Ивано-Франковским фтизиопульмонологическим центром.
По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез является второй по распространению причиной смерти в мире. Более 10 млн человек продолжают ежегодно болеть туберкулезом.
На современном этапе Украина отнесена к группе стран с высоким уровнем заболевания туберкулезом.