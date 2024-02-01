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В сервисных центрах Одесской области уничтожено около трех тысяч "блатных" автономеров

В сервисных центрах Одесской области уничтожено около трех тысяч "блатных" автономеров
Источник фото: edinaya-odessa.org

Десятки тысяч именных и модных автономеров, таких как 1111, 7777, уничтожили 14 февраля в сервисных центрах МВД по всей Украине. Только в Одесской области вывели из базы около трех тысяч таких госсимволов.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на начальника регионального сервисцентра в Одесской, Николаевской и Херсонской областях Вадима Гулько.

По словам руководителя, эти номера исключили, потому что хозяева, в свое время выложившие за них кругленькую сумму, перестали оплачивать хранение (когда авто с мажорными номерами продано, а новое еще не купили, номера хранятся в сервисном центре, — Ред.).

«Мы предупреждали владельцев много раз, что нужно оплачивать хранение. Но те не платили. Потому в министерстве решили уничтожить такие номера. Это происходит по всей Украине. В Одесской области в сервисных центрах уничтожено около трех тысяч номеров», — рассказал Вадим Гулько.
  • Сегодня, 11:01
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