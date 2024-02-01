Dnestr.TV

 
0

В Украине стало больше миллионеров

В Украине стало больше миллионеров
Источник фото: pravda.com.ua

В Украине по результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году на 16% увеличилось количество деклараций на сумму более миллиона гривен.

Такие декларации подали более 12 тыс. человек. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины Данило Гетманцев, пишет gazeta.ua.

"Такие декларации подали 12374 человека. Таким образом количество миллионеров год к году возросло на 2863 человека", - рассказал нардеп.

"Налоговые обязательства по налогу к уплате в бюджет такими миллионерами определены в сумме 2 756,0 млн грн, по военному сбору - 526,5 млн гривен", - сообщил Гетманцев.

В 2023 году украинцы подали 266 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах.

Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд грн, рассказал нардеп.

По результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году уплачено налогп на доходы физических лиц более чем на 4,5 млрд грн, военного сбора - 946 млн грн.


  • Сегодня, 11:19
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский покаян ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Приднестровье намерены запустить сеть производственны ...
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна