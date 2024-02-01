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В Украине стало больше миллионеров
Источник фото: pravda.com.ua
В Украине по результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году на 16% увеличилось количество деклараций на сумму более миллиона гривен.
Такие декларации подали более 12 тыс. человек. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины Данило Гетманцев, пишет gazeta.ua.
"Такие декларации подали 12374 человека. Таким образом количество миллионеров год к году возросло на 2863 человека", - рассказал нардеп.
"Налоговые обязательства по налогу к уплате в бюджет такими миллионерами определены в сумме 2 756,0 млн грн, по военному сбору - 526,5 млн гривен", - сообщил Гетманцев.
В 2023 году украинцы подали 266 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах.
Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд грн, рассказал нардеп.
По результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году уплачено налогп на доходы физических лиц более чем на 4,5 млрд грн, военного сбора - 946 млн грн.
- Сегодня, 11:19
- DTV
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