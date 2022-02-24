Показатели рождаемости в Украине падают примерно на 7% в год с 2013 года, а военные действия привели к еще большему кризису рождаемости, об этом сообщает ukrinform.ua ссылаясь на данные Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья Украины.
В 2023 году ежемесячно в среднем рождалось около 16 100 детей. количество младенцев колебалось в пределах 21 000-23 000 в месяц", - сообщили в Минздраве Украины.
В Национальной службе здоровья сообщили, что в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) в 2023 году зафиксировано 176 981 роды, в ЕСОЗ внесены данные о 178 128 детях.
Соответственно, за 2021 год в Украине зафиксировали 256 814 родов, количество родившихся детей, о которых внесены данные в ЕСОЗ, составило 259 895.
В 2022 году родов в Украине было 190 393, количество рожденных детей, данные о которых внесены в ЕСОЗ – 192 691.
В то же время, как добавили в Национальной службе здоровья Украины, данных о том, сколько украинок родили за границей после 24.02.2022, нет.
"Такая фиксация невозможна, поскольку электронная система здравоохранения действует только на территории Украины и с ней работают только украинские врачи", - отметили в Национальной службе здоровья.