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В Украине показатели рождаемости ежегодно падают на 7%

В Украине показатели рождаемости ежегодно падают на 7%
Фото: pixabay.com

Показатели рождаемости в Украине падают примерно на 7% в год с 2013 года, а военные действия привели к еще большему кризису рождаемости, об этом сообщает ukrinform.ua ссылаясь на данные Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья Украины.

В 2023 году ежемесячно в среднем рождалось около 16 100 детей. количество младенцев колебалось в пределах 21 000-23 000 в месяц", - сообщили в Минздраве Украины.

В Национальной службе здоровья сообщили, что в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) в 2023 году зафиксировано 176 981 роды, в ЕСОЗ внесены данные о 178 128 детях.

Соответственно, за 2021 год в Украине зафиксировали 256 814 родов, количество родившихся детей, о которых внесены данные в ЕСОЗ, составило 259 895.

В 2022 году родов в Украине было 190 393, количество рожденных детей, данные о которых внесены в ЕСОЗ – 192 691.

В то же время, как добавили в Национальной службе здоровья Украины, данных о том, сколько украинок родили за границей после 24.02.2022, нет.

"Такая фиксация невозможна, поскольку электронная система здравоохранения действует только на территории Украины и с ней работают только украинские врачи", - отметили в Национальной службе здоровья.
  • Вчера, 20:38
  • DTV
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