Ученые из национального института неврологических заболеваний и инсульта в США развеяли миф о том, что хроническая усталость является результатом самовнушения. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications (Nat Com), передает gazeta.ru.
В течение пяти лет научный коллектив проводил многочисленные исследования с участием 17 человек с хронической усталостью, сравнивая их с контрольной группой здоровых людей, соответствующих по возрасту, полу и индексу массы тела (ИМТ). Синдром хронической усталости (СХУ) — это состояние, при котором человек испытывает постоянную сонливость, снижение работоспособности, вялость и апатию.
Эксперименты показали, что такое состояние не является результатом самовнушения. В ходе одного из них ученые попросили всех участников подержать в руке устройство, одновременно оценивая, как мозг каждого испытуемого реагирует на постепенное накопление физической усталости. Магнитно-резонансная томография показала, что у пациентов с СХУ активность в височно-теменном узле (области мозга, отвечающей за выполнение усилий), была снижена.
Ученые также сравнили образцы спинномозговой жидкости членов экспериментальной и контрольной групп. Это биологическая жидкость, циркулирующая в желудочках (особых полостях) головного мозга. Оказалось, что у людей с хронической усталостью в спинномозговой жидкости было снижено количество В-клеток памяти. Это тип В-лимфоцитов, которые «запоминают» чужеродные бактерии или вирусы и участвуют в формировании иммунного ответа.
Исследователи отметили, что сейчас не существует препаратов для лечения СХУ. Методы терапии для улучшения самочувствия предполагают соблюдение здорового образа жизни и применение лекарств для симптоматического лечения.
Ранее врач назвала повышенную утомляемость признаком преддиабета.
Чаще всего преддиабет проявляется постоянной жаждой и повышенной утомляемостью из-за того, что сахара в крови много, но он не поступает в клетки.
«Дело в том, что глюкоза — основной источник энергии для клеток. Когда они ее недополучают, у них буквально нет топлива для нормальной работы, включается режим энергосбережения. Еще один симптом, на который следует обратить особое внимание, — это постоянное чувство голода, которое также связано с дефицитом энергии. Когда клетки не получают ее, они подают сигналы в мозг о том, что им нужно больше питания. Человек все время хочет есть и никак не может утолить чувство голода», — объяснила эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Также высокий уровень сахара в крови негативно влияет и на кровообращение и потому может ухудшить заживление язв, порезов и ран, особенно на ногах. Врач отметила, что многие люди живут с преддиабетом годами, списывая симптомы на другие состояния. Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию и проверять уровень сахара в крови.