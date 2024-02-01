Правительственная делегация Украины во главе с премьером Денисом Шмыгалем так и не встретилась с польскими членами правительства на общей границе для решения проблем блокирования перевозок. Представители Польши не прибыли на эту встречу, сообщил Шмыгаль в Telegram в пятницу, 23 февраля.
По его словам, украинская делегация прибыла к границе после предложения Владимира Зеленского Польше найти компромисс по блокаде границы.
Украинскую сторону представляли вице-премьеры Ольга Стефанишина и Александр Кубраков, главы МВД и Минагрополитики, заместители глав МИД, Мининфраструктуры, Минэкономики и руководители Государственной пограничной и таможенной служб, сообщает korrespondent.net.
"Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", – констатировал Шмыгаль.
Несколько позже он предложил Польше "План взаимопонимания" из пяти шагов, который призван разблокировать границу на фоне протестов польских фермеров.
По словам Шмыгаля, первый предусматривает согласие Украины на ограничения, которые предложила Еврокомиссия по украинскому аграрному экспорту – в частности, на мясо птицы, яйца и сахар.
Во-вторых, сообщил премьер, Украина попросит ЕС немедленно провести скрининг законодательства, связанного с аграрной политикой и транспортом – "чтобы раз и навсегда снять манипуляции по качеству аграрной продукции".
"Вопрос торговли Украины и ЕС будет решаться именно с ЕС, а не на уровне отдельных стран", – подчеркнул Шмыгаль.
Третий шаг плана предусматривает, что правительства двух стран примут совместное обращение в Еврокомиссию с призывом остановить растущий российский аграрный экспорт в ЕС.
Дополнительно Украина предлагает Еврокомиссии дополнительные ограничения и усиленный мониторинг аграрного импорта третьих стран в ЕС, а также запуск совместного контроля на границе Украины и стран ЕС.
В-четвертых, сказал Шмыгаль, предлагается создать "Трехсторонний штаб: Украина, Польша, Европейская комиссия" под сопредседателем аграрных министров Украины, Польши и представителя Еврокомиссии, "чтобы оперативно разрешать все недоразумения".
Пятый шаг предусматривает, что Польша вслед за разблокировкой движения боеприпасов, военного оборудования, гуманитарной помощи, медицинских средств распространит соответствующие меры на критически необходимое Украине топливо.
"Трехсторонний штаб должен работать круглосуточно, и вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта – даты, когда должно было состояться совместное заседание правительств Украины и Польши. В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска", – резюмировал премьер.
Как известно, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств на границе по блокированию польскими фермерами пунктов пропуска.