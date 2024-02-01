Сейчас в резерве находятся сразу 13 генерирующих единиц ТЭС, которые будут задействованы в случае необходимости.
Украина увеличивает экспорт электроэнергии. Он уже в восемь раз превысил импорт, сообщает korrespondent.net ссылаясь на Минэнерго.
"На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 320 МВт·ч, также предполагается экспорт в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову и Венгрию - до 2440 МВт·ч", - говорится в сообщении.
Указано, что дефицит электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей.
Вчера в краткосрочный ремонт вышел корпус ТЭС, в то же время после ремонта в работу возвращен блок теплоэлектростанции. В резерве 13 генерирующих единиц ТЭС, которые будут задействованы в случае необходимости.
Ночью обстрел испытал Херсон, в результате чего отключилась ВЛ-150 кВ. Обесточена подстанция, без света остались около 9,5 тысячи потребителей.
Из-за предварительных обстрелов и недостаточных условий безопасности для энергетиков остается обесточенной линия 330 кВ, которая питала Запорожскую АЭС. Станция уже три дня на одной линии питания.
Напомним, 14 февраля впервые за текущую зиму стало известно, что экспорт электроэнергии из Украины превысил импорт. "На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 776 МВтч. Также предполагается экспорт - до 1923 МВтч в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову", - говорится в сообщении Укренерго от 14 февраля.