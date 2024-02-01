С 2025 года граждане Республики Молдова смогут ездить в страны Евросоюза с удостоверением личности, заявил директор Агентства государственных услуг РМ Мирча Ешану в эфире передачи La 360 de grade на Radio Moldova, сообщает noi.md. По его словам, с марта следующего года документы, удостоверяющие личность, будут усовершенствованы.
«Мы надеемся со следующего года, но не позднее марта 2025 года, выпустить новое удостоверение личности гражданина, которое будет полностью соответствовать европейским требованиям. У них будет носитель информации. Большим преимуществом новых удостоверений личности является то, что со временем их будет достаточно для поездок, в том числе по Европейскому союзу. То же самое происходит, например, с Украиной, с которой два года назад был подписан протокол, согласно которому лица с биометрическими избирательными бюллетенями могут пересекать границу», – заявил Мирча Ешану.
Напоминаем, что последний раз правительство Молдовы меняло формат удостоверения личности, водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства в 2015 году. Таким образом, граждане, оформившие документы позже, получили новые образцы документов. Данная модернизация соответствует требованиям европейских стандартов и директив.