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Европарламент намерен освободить Молдавию от ежегодных взносов за программы ЕС

Европарламент намерен освободить Молдавию от ежегодных взносов за программы ЕС
Источник фото: euneighbourseast.eu

Молдова будет освобождена от уплаты ежегодных взносов за участие в программах Евросоюза, сообщила пресс-служба парламента республики, передает ria.ru.

"Молдова будет освобождена от уплаты ежегодных финансовых взносов за участие в программах Европейского союза. Проект закона о ратификации Рамочного соглашения между Молдовой и Европейской комиссией о применении приостановления финансовых вкладов Молдовы в программы ЕС был рассмотрен сегодня парламентской Комиссией по экономике, бюджету и финансам", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Документ предусматривает приостановку обязательств Молдовы по уплате взносов вплоть до 2027 года. Он будет вынесен на ратификацию депутатов парламента.

На сегодняшний день Молдова участвует в таких программах ЕС, как: Fiscalis, Customs, Single Market Programme, EU4Health, LIFE, Horizon Europe, Union Civil Protection Mechanism, Connecting Europe Facility.

Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
  • Сегодня, 10:14
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