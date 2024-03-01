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Продаваемая в Молдове бытовая техника будет иметь новый тип энергетической маркировки

Продаваемая в Молдове бытовая техника будет иметь новый тип энергетической маркировки
Фото: открытые источники

На бытовых приборах, продаваемых в Молдове, будет размещена новая этикетка с информацией об энергетическом классе продукта и потреблении электроэнергии.

Сегодня правительство утвердило правила энергетической маркировки холодильников, стиральных и посудомоечных машин, лампочек и электронных дисплеев на основе нового закона о маркировке энергопотребляющих продуктов, утвержденного в прошлом году, и переноса новой маркировки, принятой Европейским союзом, сообщает noi.md ссылаясь на Moldpres.

Поэтому этикетки будут оценивать продукцию по шкале от A до G, где A - самая энергоэффективная, и будут содержать четкую информацию о потреблении энергии или других ресурсов, а также дополнительную информацию.

"Для Республики Молдова эти правила важны, поскольку они позволят сократить потребление энергии в жилом секторе, на который приходится около половины конечного потребления энергии. Кроме того, энергетическая маркировка облегчит включение некоторых бытовых приборов в программу EcoVoucher, которую мы запустили в прошлом году", - сказал министр энергетики РМ Виктор Парликов.

Государственный инспекторат по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей является учреждением, ответственным за проверку этикеток и качества продукции в торговых сетях.

Министерство энергетики Молдовы объявило, что замена энергоэффективных бытовых приборов будет способствовать сокращению 268 тысяч тонн выбросов парниковых газов CO2 в Молдове.

Продаваемая в Молдове бытовая техника будет иметь новый тип энергетической маркировки
  • Вчера, 19:27
  • DTV
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