Европейский парламент принял решение продлить на один год меру по либерализации торговли между Европейским Союзом и Республикой Молдова. Об этом сообщил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан на своей странице в Facebook, - передаёт IPN.
„Этим голосованием мы приостанавливаем еще на один год таможенные пошлины на всю продукцию, экспортируемую из Республики Молдова в Европейский Союз, которая все еще подпадала под действие этих пошлин”, - добавил Зигфрид Мурешан.
По словам депутата Европарламента, голосование в Европарламенте состоялось всего через несколько недель после публикации законодательного предложения Европейской комиссии. Таким образом, мы позаботились о том, чтобы мера вступила в силу вовремя, до истечения срока действия существующего решения о либерализации 24 июля 2024 года”, - заявил Зигфрид Мурешан.
Он утверждает, что первое решение о либерализации торговли с Молдовой было принято два года назад с целью ускорить европейскую интеграцию страны и уменьшить последствия, оказываемые на молдавских производителей и экспортеров. „Мы видим, что Республика Молдова все активнее интегрируется в Европейский Союз, и мы готовимся к началу переговоров о вступлении. Поэтому мы желаем, чтобы экономические связи с Молдовой росли как можно больше и как можно быстрее, и мы хотим, чтобы предприниматели Республики Молдова извлекли максимальную выгоду из приближения к Европейскому Союзу”, - сказал также депутат Европарламента.
Зигфрид Мурешан отметил, что многие продукты из Республики Молдова, особенно фрукты и овощи, ценятся на рынках всего Европейского Союза, а решение о продлении либерализации, позволяющей Республике Молдова экспортировать эту продукцию на весь европейский рынок благотворно как для Республики Молдова, так и для европейского рынка.