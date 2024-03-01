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Европарламент проголосовал за продление либерализации торговли между ЕС и Молдовой

Европарламент проголосовал за продление либерализации торговли между ЕС и Молдовой
Фото: открытые источники

Европейский парламент принял решение продлить на один год меру по либерализации торговли между Европейским Союзом и Республикой Молдова. Об этом сообщил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан на своей странице в Facebook, - передаёт IPN.

„Этим голосованием мы приостанавливаем еще на один год таможенные пошлины на всю продукцию, экспортируемую из Республики Молдова в Европейский Союз, которая все еще подпадала под действие этих пошлин”, - добавил Зигфрид Мурешан.

По словам депутата Европарламента, голосование в Европарламенте состоялось всего через несколько недель после публикации законодательного предложения Европейской комиссии. Таким образом, мы позаботились о том, чтобы мера вступила в силу вовремя, до истечения срока действия существующего решения о либерализации 24 июля 2024 года”, - заявил Зигфрид Мурешан.

Он утверждает, что первое решение о либерализации торговли с Молдовой было принято два года назад с целью ускорить европейскую интеграцию страны и уменьшить последствия, оказываемые на молдавских производителей и экспортеров. „Мы видим, что Республика Молдова все активнее интегрируется в Европейский Союз, и мы готовимся к началу переговоров о вступлении. Поэтому мы желаем, чтобы экономические связи с Молдовой росли как можно больше и как можно быстрее, и мы хотим, чтобы предприниматели Республики Молдова извлекли максимальную выгоду из приближения к Европейскому Союзу”, - сказал также депутат Европарламента.

Зигфрид Мурешан отметил, что многие продукты из Республики Молдова, особенно фрукты и овощи, ценятся на рынках всего Европейского Союза, а решение о продлении либерализации, позволяющей Республике Молдова экспортировать эту продукцию на весь европейский рынок благотворно как для Республики Молдова, так и для европейского рынка.
  • Сегодня, 12:04
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