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МРОТ на II квартал 2024 года

МРОТ на II квартал 2024 года
Изображение: открытые источники

Министерство по социальной защите и труду Приднестровья определило величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на II квартал 2024 года.

Соответствующий приказ Министерства по социальной защите и труду подписан и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики, пишет newspmr.com.

Согласно документу, с 1 апреля по 30 июня 2024 года установлены следующие величины МРОТ:

1). МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется законом «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»:

- для неквалифицированных работников – 1 809 руб.;
- для квалифицированных работников – 1 989,9 руб.

2). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):

- для неквалифицированных работников – 2 078 руб.;
- для квалифицированных работников – 2 285,8 руб.

3). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):

- для неквалифицированных работников – 3 117 руб.;
- для квалифицированных работников – 3 428,7 руб.

По сравнению с предыдущим кварталом, величина минимального размера оплаты труда для бюджетников осталась неизменной, для работников других организаций выросла на 2,87%. Если сравнить с показателями за II квартал 2023 года, величина МРОТ для бюджетников – осталась неизменной, а для работников других организаций – выросла на 2,26%.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com

  • Сегодня, 10:49
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