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В Украине оформление загранпаспорта подорожает

В Украине оформление загранпаспорта подорожает
Фото: Корреспондент.net

В Украине с 1 апреля вырастет стоимость оформления паспорта для выезда за границу. Причиной стало подорожание бланков для этого документа, сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

Если раньше оформить загранпаспорт до 20 дней стоило 856 гривен, то теперь цена составит 958 гривен. Если документ требуется сроком до 7 рабочих дней или до 3 (при наличии оснований), то придется заплатить 1598 гривен вместо 1496 гривен, как было раньше.

Однако для тех, кто оплатил административные услуги и подал заявление до 31 марта, паспорт будет по старой стоимости. Если заявление не успели подать, разницу в сумме можно доплатить позже.

  • Сегодня, 11:07
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