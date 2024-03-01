В Украине с 1 апреля вырастет стоимость оформления паспорта для выезда за границу. Причиной стало подорожание бланков для этого документа, сообщили в Государственной миграционной службе Украины.
Если раньше оформить загранпаспорт до 20 дней стоило 856 гривен, то теперь цена составит 958 гривен. Если документ требуется сроком до 7 рабочих дней или до 3 (при наличии оснований), то придется заплатить 1598 гривен вместо 1496 гривен, как было раньше.
Однако для тех, кто оплатил административные услуги и подал заявление до 31 марта, паспорт будет по старой стоимости. Если заявление не успели подать, разницу в сумме можно доплатить позже.