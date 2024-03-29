Dnestr.TV

 
0

Стало известно, что люди заражают животных вирусами вдвое чаще, чем наоборот

Стало известно, что люди заражают животных вирусами вдвое чаще, чем наоборот
Фото: Depositphotos

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, как часто вирусы передаются между людьми и животными. Оказалось, что вирусные инфекции переходят от человека на зверей вдвое чаще, чем наоборот. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE), пишет gazeta.ru.

Команда изучила почти 12 млн вирусных геномов и подтвердили около 3 тыс. случаев межвидовой передачи вируса. Из них 64% пришлись на антропоноз — заражение животного человеком. При этом 36% оказались зоонозными — передающимися от животных людям.

Среди пораженных антропонозом оказались кошки и собаки, свиньи, лошади и крупный рогатый скот, куры и утки, а также дикие животные: шимпанзе, гориллы и ревуны, еноты, и даже и африканские мягкошерстные мыши.

«Это действительно подчеркивает наше огромное влияние на окружающую среду и животных вокруг нас», — отметил ведущий автор исследования Седрик Тан.

По словам ученого, человеческие вирусы предаются животными такими же способами, как и внутри вида — прямой контакт с зараженными жидкостями, укусы носителей патогенов и так далее.

Ранее ученые перечислили самые опасные для животных вирусы человека.

Различия в биологии животных и человека обычно затрудняют межвидовую передачу инфекций. Например, вирусы должны связываться со специфическими клеточными рецепторами хозяина, чтобы воспроизводиться и продолжать свой жизненный цикл.

Но из-за генетического разнообразия вирусных популяций возникают штаммы с разной степенью эффективности в преодолении иммунитета.

Также есть вероятность, что у вируса возникнет мутация, которая случайно позволит ему встроиться в новый рецептор и преодолеть видовой барьер.

Ученые отметили, что чаще всего животные заболевают из-за людей свиным гриппом, норовирусом человека, лихорадкой денге, COVID-19, а также некоторыми менее известными вирусными, грибковыми, бактериальными и паразитарными инфекциями.

Хотя подавляющее большинство случаев заражений животных человеком связано с собаками и кошками, было также зарегистрировано несколько случаев передачи вирусов среди лошадей, хорьков и попугаев.

Помимо того, что обратные зоонозы представляет угрозу для здоровья любимых домашних животных, он также может впоследствии повлиять на людей, способствуя распространению болезни. Большинство вирусов сезонного гриппа связываются с клеточным рецептором, который имеется у людей и свиней, а также существует в несколько иной конфигурации у птиц.

Это обстоятельство позволяет заражать свиней одновременно вирусами человеческого и птичьего гриппа. Когда это происходит, свиньи иногда могут служить резервуаром для смешивания и производить новые вирусы, которые могут вызвать пандемии.

Ученые рекомендуют людям с инфекциями избегать любых контактов с животными. И даже здоровому человеку не стоит слишком активно обнимать и целовать питомцев.
На системном уровне более комплексные исследования также могут снизить воздействие обратных зоонозов. Это означает не только сосредоточение внимания на данных о здоровье человека для понимания болезни, но также и наблюдение за здоровьем зверей и птиц, отметили специалисты.
  • Сегодня, 11:22
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • В Евросоюзе назвали наихудший сценарий с транзитом газа ...
  • В Дубоссарах почтили память погибших защитников Приднес ...
  • Товарооборот Приднестровья продолжает снижаться
  • Конкурс грантов. Подай заявку и получи финансирование
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • В Евросоюзе назвали наихудший сценарий с транзитом газа ...
  • В Дубоссарах почтили память погибших защитников Приднес ...
  • Товарооборот Приднестровья продолжает снижаться
  • Конкурс грантов. Подай заявку и получи финансирование
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна