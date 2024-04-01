Компания Google добавила в свою поисковую систему возможность индексации криптокошельков с Bitcoin и Ethereum. Об этом сообщает издание 9to5Google, ссылаясь на заявление вице-президента Google по разработкам Раджана Пателя в соцсети X (Twitter), пишет gazeta.ru.
Для обнаружения кошелька в Google в поисковую строку нужно вбить его адрес. В выдаче будет отображен баланс кошелька, а также дата последней транзакции. Поиск поддерживает форматы транзакций P2PKH, P2SH и Bech32. Поддержка расширенных адресов открытых ключей, вероятно, появится позже. В случае с Ethereum поиск поддерживается в пяти новых сетях EVM: Arbitrum, Avalanche, Fantom, Optimism и Polygon.
«С сегодняшнего дня вы можете искать любой из адресов вашего кошелька в биткойнах и пяти новых сетях EVM», – написал Раджан Патель 27 марта 2024 года в X.
Все транзакции открытых криптовалют являются общедоступными в распределенном реестре, поэтому знание адреса не раскрывает владельца кошелька. При этом, пишет 9to5Google, закрытый ключ пользователям стоит хранить вдали от чужих глаз.
Сообщается, что новые функции являются расширениями для сервисов по отображению курсов криптовалют и стоимости акций.