Результаты текущего маркетингового года могут значительно улучшиться в последующие месяцы при сохранении темпов экспорта зерна.
Украина в 2023/2024 маркетинговом году (с 1 июля 2023 года по 1 апреля 2024 года) экспортировала 34,86 млн т зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в понедельник, 1 апреля, пишет korrespondent.net.
Указано, что в текущем МГ уже экспортировано: 13,84 млн т пшеницы, 1,96 млн т ячменя, 1 тыс. т ржи и 18,76 млн т кукурузы.
Для сравнения, с 1 июля по 3 апреля 2022/2023 МГ Украина экспортировала 38,05 млн т зерновых и зернобобовых, из них 13,01 млн т пшеницы, 2,28 млн т ячменя, 17,7 тыс. т ржи и 22,43 млн т кукурузы.
За прошлый месяц Украина экспортировала 5,19 млн т зерновых и зернобобовых, в том числе 2,07 млн т пшеницы, 339 тыс. т ячменя и 2,77 млн т кукурузы.
По состоянию на 1 апреля Украина с начала 2023/2024 МГ экспортировала 79,3 тыс. т муки (с 1 июля по 3 апреля 2022/2023 МГ было экспортировано 115,9 тыс. т).
Напомним, в 2022/2023 маркетинговом году Украина экспортировала около 49 млн т зерновых и зернобобовых. Тогда страна заработала более 20 млрд долларов. При этом на простое судов украинские аграрии потеряли более 1 млрд долларов.
Но в 2023/2024 маркетинговом году результаты могут быть лучше. Показатели украинского морского коридора уже превысили результаты зернового соглашения, которое было прекращено.