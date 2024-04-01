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Зеленский утвердил снижение призывного возраста

Зеленский утвердил снижение призывного возраста
Фото: Пресслужба президента України

Соответствующий закон Верховная Рада проголосовала еще 30 мая 2023 года. А с 5 июня документ был передан на подпись главе государства.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады в понедельник, 2 апреля.

Так, в карточке соответствующего законопроекта №9281 "О воинской обязанности и военной службе" отмечается, что 2 апреля закон возвращен в парламент с подписью главы государства.

Как известно, этот закон Верховная Рада проголосовала еще 30 мая 2023 года. 5 июня того же года документ был передан на подпись главе государства и с тех пор он лежал без подписи.

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усовершенствует порядок обработки и использования данных в государственных реестрах воинского учета. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте парламента страны.

"Возвращено с подписью президента Украины", - говорится в карточке законопроекта. В реестр буду вноситься личные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов: их номера телефонов, адреса электронной почты, сведения о владении иностранными языками, информация о праве владения огнестрельным оружием, наличии водительских прав, сведения о родителях призывников. Помимо этого, в реестр будут вноситься сведения о выезде подлежащих учету лиц за границу, их паспортные данные, информация о наличии у них судимости.

Подписанный президентом документ регулирует и получение статуса ветерана боевых действий во время военного положения в стране. Закон был принят Верховной радой 16 января и отправлен на подпись главе государства 7 февраля.
  • Сегодня, 20:22
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