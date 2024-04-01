Директор Городской клинической больницы детских заразных болезней Людмила Бэрцэ заявила, что лечение одного случая кори в Молдове может доходить до 40 тысяч леев, в зависимости от тяжести заболевания. При кори госпитализация длится до девяти дней, а тяжелые случаи требуют лечения в течение нескольких недель, после которых следует период реабилитации, передает rupor.md
«Лечение легкой формы кори в больнице может обойтись до девяти тысяч леев. Если к этому добавить современные антибиотики или другие лекарства, стоимость может достигать 30-40 тысяч леев. Если пациент нуждается в интенсивной терапии и интубации, затраты становятся ещё выше. В рамках лечения может потребоваться инфузионная терапия для детоксикации, переливание крови и применение антибиотиков или других необходимых препаратов в зависимости от состояния пациента», — заявила Людмила Бэрцэ в эфире программы Consens Național.
Врач-инфекционист предупредил, что корь может привести к серьезным последствиям, включая летальный исход. Вирус может повредить нервную систему и другие органы, оставляя у человека проблемы на всю жизнь. На сегодняшний день нет специального лечения от кори. Единственным способом предотвратить заболевание является вакцинация, которая в Молдове предоставляется бесплатно, подчеркнул Николае Фуртуна.
«Правительство предлагает вакцинацию, но если вы отказываетесь, то должны оплатить лечение самостоятельно. Если ребенок не привит, то родители должны понести расходы. Это делается для обеспечения справедливости по отношению к другим. Дети становятся жертвами своих собственных родителей, и нигде не сказано, что родители имеют право ограничивать доступ ребенка к вакцинации. Европейский суд по правам человека вынес решение о том, что родители, отказывающиеся вакцинировать своего ребенка, должны предоставлять альтернативное образование за свой счет», — заявляет Фуртуна.
С начала этого года в Молдове подтвердилось 29 случаев заболевания корью. 17 из них зарегистрированы среди постояльцев центра размещения беженцев в Кишиневе.
В Молдове вакцинация от кори проходит в три этапа, ее необходимо делать в 12 месяцев, 6-7 лет и 15-16 лет.