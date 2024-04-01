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Пешеходный мост в Бендерах из Центра на Борисовку открыт

Пешеходный мост в Бендерах из Центра на Борисовку открыт
Фото: t.me/bendery_tv

Пешеходный мост в Бендерах, соединяющий центр города и микрорайон Борисовку, уже открыт.

Участок от улицы Академика Федорова до Деповской обновили полностью.

Пешеходную зону залили смесью песка, цемента и армированных волокон. Заменили опоры и плиты перекрытия. Укрепили колонны. Отремонтировали лестницу, сделали новые металлические перила.

Работы произвели за счет средств Фонда капвложений, пишет телеграм-канал «Бендеры-Инфо»..
  • Сегодня, 12:05
  • DTV
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