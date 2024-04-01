Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Пешеходный мост в Бендерах из Центра на Борисовку открыт
Фото: t.me/bendery_tv
Пешеходный мост в Бендерах, соединяющий центр города и микрорайон Борисовку, уже открыт.
Участок от улицы Академика Федорова до Деповской обновили полностью.
Пешеходную зону залили смесью песка, цемента и армированных волокон. Заменили опоры и плиты перекрытия. Укрепили колонны. Отремонтировали лестницу, сделали новые металлические перила.
Работы произвели за счет средств Фонда капвложений, пишет телеграм-канал «Бендеры-Инфо»..
- Сегодня, 12:05
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.