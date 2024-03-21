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Японцы начали перекрашивать коров в зебр

Японцы начали перекрашивать коров в зебр
ФОТО: SCMP.COM

Японцы начали рисовать на своих коровах полоски, как на зебрах. Это оказалось эффективным средством против комаров и слепней

Началось все с обращения фермеров префектуры Ямагата к ученым по поводу повышения уровня стресса у крупного рогатого скота. Те посоветовали... выкрасить коров под зебр. После того, как эксперимент дал неплохой результат, то есть, кровососущие стали меньше досаждать коровам, те стали гораздо спокойней, увеличился надой молока, пишет mk.ru.

С тех пор все фермеры префектуры начали красить свой скот в полоску, используя мягкий отбеливатель или аэрозольную краску.

По данным ученых из Калифорнийского университета в Дэйвисе и Бристольского университета, которые провели специальное исследование назначения полос у зебр, они ослепляют слепней по мере приближения к животному. В результате пестрые зебры меньше подвержены их укусам, чем однотонные животные. Возможно, этот же эффект действует и у коров, когда те маскируются под полосатых животных.
  • Сегодня, 10:11
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