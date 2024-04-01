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В Приднестровье стартует месячник по профилактике бешенства

В Приднестровье стартует месячник по профилактике бешенства
Фото: пресс-служба Минсельхозприроды ПМР


С 8 апреля по 8 мая 2024 года на территории Приднестровья будет проводиться месячник по профилактике и ликвидации инфекционного заболевания бешенства, сообщает пресс-служба Минсельхозприроды ПМР.

Цель проведения месячника – обеспечение эпизоотического благополучия на территории республики, а также защита населения от болезней, общих для людей и животных.

В ходе месячника согласно Приказу Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 4 апреля 2024 года № 122 «О проведении мероприятий по профилактике бешенства среди животных в Приднестровской Молдавской Республике в 2024 году» будет организована информационно-разъяснительная работа среди населения, в том числе и в общеобразовательных учреждениях по вопросам профилактики зооантропонозных инфекций.

Состоится обмен информацией между ветеринарной и санитарно-эпидемиологической службой по зооантропонозным болезням, в частности, по бешенству.

Ветеринарными специалистами ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» будут организованы выезды в населенные пункте республики для вакцинации животных против бешенства в профилактических целях.

Вакцинация животных проводится препаратом «Рабистар», при этом первичная вакцинация животных начинается с трехмесячного возраста, а далее осуществляется ежегодная ревакцинация.

Владельцам домашних животных нелишним будет напомнить, что единственная эффективная мера защиты питомца, а соответственно, и его хозяина от бешенства – масштабная и регулярная профилактическая вакцинация.

Справочно: в 2023 году на территории нашей республики было зарегистрировано 11 случаев возникновения инфекционного заболевания бешенства у животных. А именно: в Слободзейском районе – 7 случаев, Дубоссарском – 1 случай, Григориопольском – 2 случая, Каменском – 1 случай. Во всех этих случаях были проведены ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с действующим законодательством ПМР в области ветеринарии.
  • Вчера, 23:24
  • DTV
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