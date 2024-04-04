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В МИД России прокомментировали инцидент с падением дрона в Рыбницком районе

В МИД России прокомментировали инцидент с падением дрона в Рыбницком районе
фото: Sputnik / Nataliya Seliverstova

Атака дрона-камикадзе на воинскую часть в Рыбницком районе является провокацией, направленной на обострение ситуации вокруг Приднестровья, об этом говорится в распространенном МИД России заявлении, сообщает Sputnik

"Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья. Ожидаем тщательного расследования всех обстоятельств случившегося. Рассчитываем, что те, кто стоит за этой безрассудной акцией, в полной мере осознают ее опасные последствия", - говорится в заявлении.

Приднестровские спецслужбы 5 апреля сообщили о новом ударе беспилотника по территории региона. Согласно опубликованным ими данным, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, расположенную в шести километрах от границы с Украиной.

Уточнялось, что целью была радиолокационная станция, которой нанесены незначительные повреждения.

В Бюро по реинтеграции Молдовы в связи с инцидентом сообщили, что компетентные органы анализируют всю появившуюся в СМИ информацию.

Следственный комитет ПМР расследует обстоятельства взрыва беспилотника в Рыбницком районе.

Напомним, что 5 апреля, примерно в 14:30 в результате атаки беспилотника произошёл взрыв в одной из войсковых частей Министерства обороны ПМР, дислоцированной в Рыбницком районе. Поврежден автомобиль ЗИЛ с радиолокационной станцией на борту. Пострадавших и жертв нет.

В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника, предположительно FPV-дрона.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 277 УК ПМР (диверсия).

Назначена экспертиза взрывчатых веществ и следов взрыва. На исследование криминалистам направлены все изъятые с места происшествия объекты. Проводятся дальнейшие следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

  • Вчера, 18:26
  • DTV
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