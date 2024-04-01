Как сообщает пресс-служба Следственного комитета ПМР, в Главном следственном управлении завершено расследование уголовного дела по факту халатности (ч.1 ст.289 УК ПМР), допущенной при исполнении должностных обязанностей контролёром отдела режима охраны Воспитательного учреждения ГСИН МЮ ПМР, повлекшей побег трёх заключённых.
Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 ноября прошлого года трое заключённых совершили побег из воспитательного учреждения с.Александровка. Все впоследствии были задержаны, двое успели совершить ряд хищений на территории Каменского района.
Следствием было установлено, что побег заключённым удалось осуществить из-за ряда нарушений должностных обязанностей, допущенных обвиняемым - сотрудником охраны пенитенциарного учреждения, который в то время находился в суточном наряде. В ходе несения службы он не запер после отбоя нежилые помещения, не проверил целостность оконных решёток в спортзале, а после отбоя уснул, утратив тем самым контроль над осужденными.
Как выяснилось, один из беглецов, именно организатор, продумывая план побега, наблюдал за сотрудниками охраны, примечая тех, кто несёт службу в «расслабленном режиме». По этой причине он и принял решение совершить побег, когда дежурил обвиняемый.
Безответственное отношение к исполнению служебных обязанностей сотрудника повлекло дезорганизацию деятельности правоохранительных органов (большое количество личного состава, сил и средств были задействованы в поимке лиц, совершивших побег из места лишения свободы) и дискредитации авторитета государственной структуры, обязанной контролировать и обеспечивать надёжную изоляцию опасных для общества лиц, осужденных за умышленные противоправные деяния.
Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.