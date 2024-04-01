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В Германии перехватили 75 коробок с фальшивыми долларами

В Германии перехватили 75 коробок с фальшивыми долларами
фото: twitter.com/SH_Polizei

В немецком городе Киль правоохранители обнаружили фальшивые деньги на сумму более 103 миллионов долларов. Об этом сообщило DW.

По данным полиции, партия низкокачественных подделок являлась частью более широкой операции по перевозке фальшивых купюр из Турции через Германию в США, передаёт korrespondent.net

Следователи отследили деньги после того, как американские органы безопасности сообщили об этом немецкой федеральной полиции.

Полиция земли Шлезвиг-Гольштейн сообщила, что провела "масштабные обыски" в квартире и по двум адресам компаний как в Шлезвиг-Гольштейне, так и в соседнем Гамбурге. В результате были обнаружены и изъяты четыре паллета, которые содержали в общей сложности 75 коробок с поддельными долларами.

Следствие считает, что банкноты поступили от оптового торговца из Турции, использовавшего одну из экспортных компаний обвиняемого в городе Юбек в Шлезвиг-Гольштейне в качестве промежуточного склада для дальнейшей транспортировки в США.

Подозреваемый находится под следствием по обвинению в подделке денег. Он является управляющим директором двух фирм-экспортеров и подозревается в том, что ранее экспортировал поддельные деньги через Атлантику.

Отмечается, что подделки такого типа не высококачественные и могут быть распознаны как фальшивки при детальном изучении. Однако Бундесбанк и власти США классифицировали их как такие, которые могут быть спутаны с настоящими деньгами в платежных операциях.

Ранее НБУ попросил украинцев быть внимательными во время валютных операций и предупредил о риске получить на руки фальшивые доллары США.
  • Вчера, 19:01
  • DTV
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