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Создана «умная» ручка для неграмотных людей

Создана «умная» ручка для неграмотных людей
фото: World Literacy Foundation, Media.Monks

Всемирный фонд грамотности в сотрудничестве с Media.Monks объявили выпуске «умного» модуля для ручек под названием Literacy Pen, который предназначен для борьбы с неграмотностью на глобальном уровне. Об этом сообщает портал Ferra.

По данным ЮНЕСКО, проблема неграмотности затрагивает около 773 млн человек по всему миру, что серьезно тормозит социальное и экономическое развитие. Literacy Pen должно решить эту проблему. Это портативное электронное устройство, оснащенное функцией распознавания речи для преобразования ее в текст на встроенном цифровом экране, передаёт gazeta.ru

Устройство крепится к обычной ручке или карандашу, после чего позволяет пользователям произносить слова, которые затем отображаются на экране, позволяя тем самым писать под диктовку с грамматической точностью. Однако для этого необходимо правильно произносить все слова.

Какие языки поддерживает Literacy Pen, не сообщается. Это концептуальное устройство, поэтому неизвестно, появится ли оно в продаже в будущем или нет.

Всемирный фонд грамотности (The World Literacy Foundation) был основан в Австралии в 2003 году с целью искоренить неграмотность во всем мире.
  • Вчера, 19:18
  • DTV
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