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Приднестровье присоединилось к Международной акции «Сад памяти»

Приднестровье присоединилось к Международной акции «Сад памяти»
фото: government.gospmr

На территории Кицканского плацдарма расширилась территория зеленых насаждений. Здесь прошла международная экологическо-патриотическая акция «Сад памяти». В ней приняли участие сотрудники Аппарата Правительства, государственной администрации Слободзейского района, волонтеры и студенты, сообщила пресс-служба Правительства ПМР.

В этом году в разных странах мира проходит уже пятый сезон акции «Сад памяти». Ее главная цель – ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно «зеленые памятники» высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. За время проведения акции в расширении парковых зон приняло участие свыше 5,5 млн человек из более чем 50 стран мира. А в 2023 году акция преодолела важный рубеж – было высажено 100-миллионное дерево.

С 2021 года Приднестровье также принимает активное участие в данном мероприятии. Координатором его реализации в республике является общественное движение «Волонтеры Победы». В 2024 году проведение акции связано с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В ее рамках собравшиеся высадили 80 саженцев клена и лещины в память о погибших освободителях Приднестровья весной-летом 1944 года. Количество деревьев символизирует юбилейную дату.

Место – территория Кицканского плацдарма – выбрано неслучайно. Оно является стратегической точкой для Советской Армии. Именно отсюда началась Ясско-Кишиневская операция. Напомним, пару лет назад по поручению Президента мемориал был восстановлен. Глава Слободзейского района и города Слободзея Василий Тищенко рассказал, что приведение в порядок территории плацдарма является общей государственной программой по благоустройству и реконструкции памятных мест Приднестровья.

«Стоит задача – все это содержать. И вот в контексте этого, мы продолжаем облагораживать территорию. Этот объект должен быть постоянно действующего характера, потому что сюда постоянно приезжают люди на экскурсии, просто отдохнуть, полюбоваться, узнать нашу историю», – отметил Василий Тищенко.
Приднестровье присоединилось к Международной акции «Сад памяти»

Приднестровье присоединилось к Международной акции «Сад памяти»

Приднестровье присоединилось к Международной акции «Сад памяти»

Приднестровье присоединилось к Международной акции «Сад памяти»

Приднестровье присоединилось к Международной акции «Сад памяти»

Приднестровье присоединилось к Международной акции «Сад памяти»

Приднестровье присоединилось к Международной акции «Сад памяти»

Приднестровье присоединилось к Международной акции «Сад памяти»
фото: government.gospmr

  • Вчера, 20:06
  • DTV
  • Просмотров: 54
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