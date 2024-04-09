Глава "Молдовагаза" опубликовал письмо к НАРЭ с изложением возможного развития событий на молдавском газовом рынке после 1 мая 2024 года, передаёт sputniknews.ru
АО Moldovagaz предлагает вернуться к закупкам природного газа напрямую у российского концерна «Газпром». Об этом говорится в письме, направленном главой правления Вадимом Чебаном в адрес Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ),
В нем отмечается, что речь идет о периоде с мая по сентябрь текущего года. По словам Чебана, договор с госкомпанией Energocom, которая сейчас закупает энергоресурсы для правобережья, у них истекает 1 мая. Соответственно, Moldovagaz должна «возобновить закупку природного газа в рамках законодательства» напрямую у российского поставщика, сообщает eadaily.com
«Moldovagaz сможет в период май-сентябрь 2024 года покрыть часть потребления природного газа из источников „Газпрома“, а другую часть — путем закупки газа на конкурентных условиях, выбирая поставщика для балансировки между минимальной стоимостью газа и обеспечением потребителей природным газом в условиях доступности, наличия, надежности, непрерывности, качества и прозрачности», — заявил Вадим Чебан.
Напомним, в апреле молдавская госкомпания Energocom продаст газ АО Moldovagaz по цене € 450 за тысячу кубометров. В эту цену входит стоимость газа, купленного в ходе аукциона, цена на американский сжиженный газ, который Молдова купила в пробном режиме в первые два дня апреля, а также стоимость газа из запасов, созданных в начале холодного сезона 2023−2024 годов.
Вместе с тем, «Газпром» объявил, что стоимость российского газа в этом месяце для Молдовы составит $ 327,27. Это значительно дешевле, чем у европейских трейдеров, однако, взаимоотношения с концерном для Кишинева вопрос не экономический, а политический.
Как сообщало EADaily , на этой неделе министр энергетики Молдовы Виктор Парликов отправился с рабочим визитом в Вашингтон, где встретится с высокопоставленными представителями администрации США и энергетической отрасли. Кишинев рассчитывает на увеличение поставки американского СПГ через греческий терминал, но для этого его цена «должна быть значительно лучше газпромовской».