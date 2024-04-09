Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут по расписанию, несмотря на сообщения о возможных терактах на этих играх, заявили РИА Новости в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает rsport.ria.ru
9 апреля в Мадриде играют испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити», а в Лондоне «Арсенал» принимает германскую «Баварию». 10 апреля в Мадриде испанский «Атлетико» на своем поле встречается с германской «Боруссией», а французский «Пари Сен-Жермен» в Париже играет с испанской «Барселоной». Все матчи начнутся в 22:00 по московскому времени.
"УЕФА знает о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и тесно сотрудничает с властями на соответствующих площадках. Все матчи планируется провести по расписанию с соответствующими мерами безопасности", - заявили в пресс-службе организации.
Ранее издания Marca и Onda Cero сообщили о том, что группировка "Исламское государство"* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. По информации изданий, принадлежащий ИГИЛ* медиа-центр "Аль-Азаим", опубликовал плакат, на котором перечислены четыре футбольных стадиона, которые примут первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, с подписью "Убить их всех".