Dnestr.TV

 
0

УЕФА признал угрозу терактов, но не отменил матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

УЕФА признал угрозу терактов, но не отменил матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут по расписанию, несмотря на сообщения о возможных терактах на этих играх, заявили РИА Новости в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает rsport.ria.ru

9 апреля в Мадриде играют испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити», а в Лондоне «Арсенал» принимает германскую «Баварию». 10 апреля в Мадриде испанский «Атлетико» на своем поле встречается с германской «Боруссией», а французский «Пари Сен-Жермен» в Париже играет с испанской «Барселоной». Все матчи начнутся в 22:00 по московскому времени.

"УЕФА знает о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и тесно сотрудничает с властями на соответствующих площадках. Все матчи планируется провести по расписанию с соответствующими мерами безопасности", - заявили в пресс-службе организации.

Ранее издания Marca и Onda Cero сообщили о том, что группировка "Исламское государство"* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. По информации изданий, принадлежащий ИГИЛ* медиа-центр "Аль-Азаим", опубликовал плакат, на котором перечислены четыре футбольных стадиона, которые примут первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, с подписью "Убить их всех".
  • Вчера, 18:56
  • DTV
  • Просмотров: 57
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...
  • Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — за ...
  • Молдова высылает российского дипломата из-за голосовани ...
  • Скандал на литовской границе: детский хор из Молдовы не ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...
  • Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — за ...
  • Молдова высылает российского дипломата из-за голосовани ...
  • Скандал на литовской границе: детский хор из Молдовы не ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна