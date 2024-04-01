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В Приднестровье отмечен рост простудных заболеваний

В Приднестровье отмечен рост простудных заболеваний
Фото: открытые источники

Как сообщил пресс-службе Минздрава Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, эпидемиологическая ситуация острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОИВДП) оценивается как неустойчиво благополучная.

Так, в период с 1 по 7 апреля, зарегистрировано 2 160 случаев заболеваний ОИВДП (на предыдущей неделе – 1 885), в том числе 1 226 среди детей до 14 лет.

Госпитализировано 86 человек (на предыдущей неделе – 112), из них 42 ребенка в возрасте до 14 лет.

Снижение заболеваемости отмечается только в Слободзейском и Дубоссарском районе.

Зарегистрирован один случай гриппа.

Разобщены коллективы классов и групп в некоторых образовательных учреждениях.
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