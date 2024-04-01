Как сообщил пресс-службе Минздрава Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, эпидемиологическая ситуация острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОИВДП) оценивается как неустойчиво благополучная.
Так, в период с 1 по 7 апреля, зарегистрировано 2 160 случаев заболеваний ОИВДП (на предыдущей неделе – 1 885), в том числе 1 226 среди детей до 14 лет.
Госпитализировано 86 человек (на предыдущей неделе – 112), из них 42 ребенка в возрасте до 14 лет.
Снижение заболеваемости отмечается только в Слободзейском и Дубоссарском районе.
Зарегистрирован один случай гриппа.
Разобщены коллективы классов и групп в некоторых образовательных учреждениях.