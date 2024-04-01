Вечером 4 мая, накануне православной Пасхи, в Кишинев доставят из Иерусалима Благодатный огонь. Об этом 10 апреля сообщила митрополия Молдовы, добавив, что группа их священников уже готовится к паломничеству в Израиль, пишет newsmaker.md.
Согласно программе паломничества, опубликованной на сайте митрополии, священники прибудут в Тель-Авив 29 апреля. После этого они отправятся в паломничество до Иерусалима, и посетят местные религиозные достопримечательности, монастыри и церкви. При этом священники будут жить в пятизвездочном отеле в Иерусалиме. В субботу, 4 мая, получив Благодатный огонь, священники вернутся в Молдову.
В пресс-службе митрополии отметили, что организуют паломничество под эгидой и при участии митрополита Владимира. Посетит ли сам митрополит Иерусалим вместе с паломниками, в митрополии не уточнили.