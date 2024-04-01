Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
В Одессе на улице обнаружено три килограмма ртути
Фото: открытые источники
Утром 8 апреля на Михайловской площади в Одессе обнаружена емкость с тремя килограммами ртути. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, передает edinaya-odessa.org.
Кто именно оставил опасный груз, неизвестно. Спасатели, вызванные на место происшествия, изъяли ртуть.
По оценкам специалистов, стоимость выброшенной ртути на черном рынке может превышать два миллиона долларов.
Ртуть является чрезвычайно опасным веществом, которое может привести к серьезному отравлению при попадании в организм человека.
Одесситы призывают правоохранительные органы найти и наказать тех, кто бросил ртуть в центре города.
- Сегодня, 12:10
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.