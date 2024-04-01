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С 10 апреля по 15 октября 2024 года устанавлен специальный порядок использования централизованного питьевого водоснабжения

С 10 апреля по 15 октября 2024 года устанавлен специальный порядок использования централизованного питьевого водоснабжения
Фото: открытые источники

В связи с увеличением потребления питьевой воды в весенне-летний сезон, на территории Приднестровья с 10 апреля по 15 октября 2024 года включительно устанавливается специальный порядок использования централизованного питьевого водоснабжения, сообщает newspmr.com.

Цель – рациональное использование питьевой воды предприятиями, организациями и населением на различные хозяйственные нужды в поливочный сезон.
В этих целях Министерством экономического развития ПМР утвержден соответствующий приказ «Об упорядочении работы систем централизованного питьевого водоснабжения населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики в весенне-осенний период 2024 года».

Документ устанавливает режим полива огородов, приусадебных участков индивидуальных жилых домов, дачных, огородных и садовых участков кооперативов, объединений, товариществ, земель крестьянских фермерских хозяйств и иных фермерских хозяйств, осуществляющих полив с систем централизованного питьевого водоснабжения населенных пунктов в коммерческих целях, – с 21:00 до 6:00 часов.

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» предписывается обеспечить:

- осуществление запрета отбора воды с уличных водоразборных колонок при помощи присоединений шлангами и другими трубопроводами;

- запрет установки потребителями дополнительного оборудования для увеличения напора в сети водоснабжения;

- производство расчетов с бытовыми потребителями по оплате за полив согласно показаниям приборов учета расхода воды, а при их отсутствии – по действующим нормам водопотребления на прочие нужды населения, утвержденным в установленном порядке;

- проведение организационной работы по оповещению населения через средства массовой информации об упорядочении централизованного питьевого водоснабжения в весенне-осенний период.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Сегодня, 12:26
  • DTV
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