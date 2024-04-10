Новое исследование предполагает, что замена красного мяса сельдью, сардинами и анчоусами может спасти 750 тысяч жизней. По мнению исследователей, замена красного мяса может также снизить распространенность инвалидности, связанной с заболеваниями, связанными с питанием, и помочь справиться с климатическим кризисом.
Исследование показало, что замена красного мяса на такую рыбу, как сельдь, сардины и анчоусы, может спасти 750 000 жизней в год и помочь справиться с климатическим кризисом, пишет mk.ru ссылаясь на The Guardian.
Появляется все больше свидетельств того, что потребление красного мяса связано с повышенным риском заболеваний у людей, а также со значительным ущербом для окружающей среды. Напротив, кормовая рыба отличается высокой питательностью, безвредна для окружающей среды и является наиболее распространенным видом рыб в мировом океане.
Хотя исследования показали пользу употребления рыбы в пищу, до сих пор было неясно, в какой степени она может снизить глобальное бремя болезней, если заменить ее красным мясом. Теперь команда японских и австралийских исследователей получила ответ после проведения крупнейшего в своем роде анализа, включающего данные из более чем 130 стран.
Они обнаружили, что замена красного мяса на кормовую рыбу может предотвратить 750 000 смертей в год и значительно снизить распространенность инвалидности в результате заболеваний, связанных с питанием.
Исследователи добавили, что переход на такой тип питания был бы особенно полезен для стран с низким и средним уровнем дохода, где эта рыба дешевая и ее много, и где особенно высоки потери от сердечно-сосудистых заболеваний.
“Чтобы улучшить здоровье человека и всей планеты, мы должны ограничить потребление красного мяса и перейти на продукты, которые являются одновременно полезными и безвредными для окружающей среды”, - написали они в журнале BMJ Global Health. “По сравнению с красным мясом морепродукты не только обеспечивают более высокую концентрацию необходимых питательных веществ, но и предотвращают неинфекционные заболевания (НИЗ), связанные с питанием.
“Наше исследование показывает, что использование кормовой рыбы в качестве альтернативы красному мясу потенциально принесет существенную пользу общественному здравоохранению (позволит избежать 0,5–0,75 млн смертей от НИЗ, связанных с питанием), особенно в плане снижения риска ишемической болезни сердца”.
Кормовая рыба богата длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, потребление которых может предотвратить ишемическую болезнь сердца, а также богата кальцием и витамином В12, отмечает The Guardian. По словам исследователей, у рыбы самый низкий уровень выбросов углерода из всех источников пищи животного происхождения.
Однако на данный момент три четверти вылова кормовой рыбы перерабатывается в рыбную муку и рыбий жир - продукты, которые в основном используются для рыбоводства.
Исследователи смоделировали четыре сценария, каждый из которых отражает различную структуру распределения кормовой рыбы по всему миру. Они использовали данные о прогнозируемом потреблении красного мяса в 2050 году в 137 странах и исторические данные об улове кормовой рыбы в морских местообитаниях.
Во всем мире этот подход мог бы предотвратить до 750 000 смертей от заболеваний, связанных с питанием, в 2050 году и предотвратить до 15 миллионов лет жизни, прожитых инвалидами.
Исследователи признали, что ограниченного количества кормовой рыбы недостаточно, чтобы заменить все красное мясо. Но замена ее может существенно снизить глобальное бремя болезней.
“Наш анализ показывает, что кормовая рыба является многообещающей альтернативой красному мясу”, - пишут исследователи. “Это исследование указывает на необходимость разработки руководящих принципов продовольственной политики, основанной на рыбе, и политики, учитывающей особенности питания, с тем чтобы уделять больше внимания составу будущего потребления рыбы и поощрять потребление кормовой рыбы”.