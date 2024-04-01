Информация о поставках тираспольского завода «Электромаш», которая на минувшей неделе была распространена молдавским интернет-порталом Point.md, не соответствует действительности и наносит ущерб деловой репутации предприятия, передает novostipmr.com.
Point.md, ссылаясь на издание Europa Libera, которое якобы располагает данными российской таможни, в частности сообщил, что с февраля 2022 года по июнь 2023 года «Электромаш» осуществил около 600 поставок электродвигателей в Россию – через страны СНГ, Китай и Турцию. При этом интернет-портал, являющийся в Молдове одним из лидеров по посещаемости, даже не перепроверил информацию. Хотя это нетрудно было сделать: весь экспорт «Электромаша» оформляется исключительно через таможню Молдовы. Можно было обратиться и непосредственно в адрес тираспольского завода.
С февраля 2022 года «Электромаш» действительно поставлял электродвигатели в Россию наряду с другими европейскими странами. Это было абсолютно легально, продукция завода не значилась ни в каких санкционных списках.
При этом число поставок за два года – 2022 и 2023-й – на самом деле было почти вдвое меньше, чем указано в материале Point.md. Если быть точным, то всего «Электромаш» осуществил 328 поставок, причём не только в Россию, но вообще по всем направлениям, в том числе в Казахстан, Узбекистан, Армению, Украину, Болгарию, Турцию, Латвию. Об этом свидетельствуют разрешительные документы на экспорт, с которыми Point.md мог бы ознакомиться в той же таможне РМ.
Также приднестровское предприятие никогда не осуществляло поставки в Крым (как это утверждается в материале молдавского интернет-портала). За всю историю завода у него не было экспорта и в Китай.
Наряду с этим никогда не было у «Электромаша» поставок продукции для каких-либо предприятий военно-промышленного комплекса: завод просто не обладает необходимой для этого аккредитацией и, соответственно, возможностью производства. Любые информационные вбросы на такую тему – полный вымысел.
В соответствии как с европейским, так и с собственно молдавским законодательством продукция «Электромаша» не относилась и сейчас не относится к товарам двойного назначения (то есть тем, которые могут использоваться и в военных целях). Она предназначена исключительно для отраслей народного хозяйства.
В своём материале о тираспольском заводе Point.md упоминает также о поставках электропроводов и кабелей. Однако такую продукцию «Электромаш» никогда не производил и, соответственно, никуда не экспортировал. И это тоже можно очень легко проверить по данным таможенных органов Молдовы, пишет информационное агенстсво.
На заводе призывают журналистов тщательно перепроверять информацию перед ее публикацией в СМИ, ссылаться на официальные источники и документально подтвержденные данные, а также напоминают, что официальные СМИ несут ответственность за свою деятельность в соответствии с законодательством.