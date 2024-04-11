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Россия разрешила ввоз агропродукции из Гагаузии

Россия разрешила ввоз агропродукции из Гагаузии
Источник фото: noi.md

Россельхознадзор уведомил Молдову о разрешении на ввоз на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из АТО Гагаузия.

Власти Гагаузии опубликовали в Сети соответствующее письмо российской фитосанитарной службы, адресованное Национальному агентству по безопасности пищевой продукции Молдовы, передает noi.md.

В нем говорится, что Россельхознадзор считает возможным под гарантии Национального агентства по безопасности пищевой продукции разрешить с 10 апреля 2024 года ввоз плодоовощной продукции на территорию РФ с территорий, административно-территориальных единиц Молдовы, согласно прилагаемому списку, с обязательным указанием в фитосанитарном сертификате наименования производителя такой продукции и его адреса.

В случае выявления карантинных для стран ЕАЭС объектов в молдавской подкарантинной продукции будут приняты соответствующие фитосанитарные меры в отношении конкретных производителей.

В списке Россельхознадзора значатся 26 населенных пунктов АТО Гагаузия.

Временный запрет на ввоз в Россию яблок и другой плодоовощной продукции из 31 района Молдовы был введен с 15 августа 2022 г. Впоследствии Россельхознадзор разрешил поставки плодоовощной продукции в Россию десяткам предприятий Молдовы.

В то же время, c 4 декабря 2023 г. Россельхознадзор снова ввел эмбарго на молдавские фрукты по причине якобы продолжающихся систематических обнаружений в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России и непринятия действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов заявило, что решение России ввести эмбарго на молдавские фрукты и овощи необоснованно и не имеет никакого отношения к качеству продукции из Молдовы, а Россельхознадзор использует рычаги, противоречащие санитарным и фитосанитарным принципам и имеющие иную цель, чем защита потребителей и аграрной отрасли Российской Федерации.

Россия разрешила ввоз агропродукции из Гагаузии
Россия разрешила ввоз агропродукции из Гагаузии
  • Сегодня, 11:48
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