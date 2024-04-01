Населенные пункты Приднестровья встречают в этом году 80-ю весну освобождения от немецко-румынских захватчиков. Сегодня праздник пришел в Тирасполь, Слободзею, Григориополь и Дубоссары. Эти города и близлежащие села избавились от гнета оккупантов 12 апреля 1944 года. На всех мемориалах и у памятников защитникам Отечества прошли церемонии возложения цветов. Руководство республики участвует в торжественном мероприятии, организованном на столичном Мемориале Славы. Память погибших почтили минутой молчания, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент ПМР Вадим Красносельский возложил венок к Вечному огню, оставил россыпь гвоздик на плитах с именами героев, отдавших жизни за свободу приднестровской земли, и к постаментам памятников мемориального комплекса.
Предварил церемонию памятный марш участников традиционной 75-й легкоатлетической эстафеты, а закрыл официальную часть программы праздничных мероприятий торжественный марш Роты почетного караула в сопровождении оркестра Главного штаба Вооруженных сил ПМР.
12 апреля 37-я армия к 3:00 очистила от разрозненных отрядов немцев и румын большую часть Тирасполя. Судя по боевым донесениям, крупных боёв в городе не было. Происходили отдельные перестрелки в разных частях Тирасполя: на вокзале, у Колкотовой балки и в центре. Освободители будущей приднестровской столицы сходу форсировали Днестр и создали Кицканский плацдарм, откуда в августе 1944 года начнется Ясско-Кишиневская операция.
Одним из символов освобождения Тирасполя стало Красное Знамя, которое водрузил на здание драмтеатра рядовой 595-го стрелкового полка Махмут Мамедов.