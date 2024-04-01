Dnestr.TV

 
0

Мартовский индекс цен

Мартовский индекс цен
Изображение: открытые источники

Годовая инфляция по итогам I квартала 2024 года в Приднестровье превысила два процента. За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – превысили пять процентов. Продукты питания и непродовольственные товары в январе-марте стали дороже более чем на один процент, передает newspmr.com.

Индексы потребительских цен за январь-март 2024 года:

- на продовольственные товары – 101,02%;
- на непродовольственные товары – 101,29%;
- тарифы на услуги – 105,43%;

- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 102,11%.

Мартовская инфляция
По итогам марта 2024 года в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение первого весеннего месяца составило менее одной десятой процента.

В отчетный период значительно подорожали непродовольственные товары и тарифы на услуги. Ценники на продукты питания также немного опустились.
Продовольствие за отчетный месяц в среднем стало дешевле на четверть процента. Наиболее подорожали: овощи; напитки безалкогольные; мука; масло животное; сыр; рыбопродукты; майонезная продукция; консервы овощные и мясные. Подешевели: яйца; фрукты и цитрусовые; масло растительное; молоко и молочная продукция; мед; макаронные и крупяные изделия; сахар; мясо и птица.

Непродовольственные товары за отчетный месяц подешевели почти на треть процента. Наиболее подорожали: строительные материалы; медикаменты; горюче-смазочные материалы; садово-огородный инвентарь; бытовая химия; ювелирные изделия; электротовары и другие бытовые приборы. Подешевели: средства связи; персональные компьютеры; табачные изделия; туалетное мыло.

В среднем тарифы на услуги в марте подросли на одну десятую процента. Подорожали: санаторно-оздоровительные услуги; услуги внутреннего туризма; бытовые услуги фотоателье и парикмахерских. Слегка корректированы вниз цены на услуги образования.

Индексы потребительских цен за март 2024 года:

- на продовольственные товары – 99,77%;
- на непродовольственные товары – 100,35%;
- тарифы на услуги – 100,11%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,06%.

Годом ранее мартовский сводный индекс потребительских цен составил 101,06%. В марте 2023 года наиболее подорожали тарифы на услуги – на 4,36%. Ценники подросли на продовольствие – на 0,36%, а на непродовольственные товары, наоборот, снизились на 0,21%.
Иван Тыняев, newspmr.com

  • Сегодня, 11:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — за ...
  • Молдова высылает российского дипломата из-за голосовани ...
  • Скандал на литовской границе: детский хор из Молдовы не ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — за ...
  • Молдова высылает российского дипломата из-за голосовани ...
  • Скандал на литовской границе: детский хор из Молдовы не ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна