Годовая инфляция по итогам I квартала 2024 года в Приднестровье превысила два процента. За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – превысили пять процентов. Продукты питания и непродовольственные товары в январе-марте стали дороже более чем на один процент, передает newspmr.com.
Индексы потребительских цен за январь-март 2024 года:
- на продовольственные товары – 101,02%; - на непродовольственные товары – 101,29%; - тарифы на услуги – 105,43%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 102,11%.
Мартовская инфляция По итогам марта 2024 года в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение первого весеннего месяца составило менее одной десятой процента.
В отчетный период значительно подорожали непродовольственные товары и тарифы на услуги. Ценники на продукты питания также немного опустились. Продовольствие за отчетный месяц в среднем стало дешевле на четверть процента. Наиболее подорожали: овощи; напитки безалкогольные; мука; масло животное; сыр; рыбопродукты; майонезная продукция; консервы овощные и мясные. Подешевели: яйца; фрукты и цитрусовые; масло растительное; молоко и молочная продукция; мед; макаронные и крупяные изделия; сахар; мясо и птица.
Непродовольственные товары за отчетный месяц подешевели почти на треть процента. Наиболее подорожали: строительные материалы; медикаменты; горюче-смазочные материалы; садово-огородный инвентарь; бытовая химия; ювелирные изделия; электротовары и другие бытовые приборы. Подешевели: средства связи; персональные компьютеры; табачные изделия; туалетное мыло.
В среднем тарифы на услуги в марте подросли на одну десятую процента. Подорожали: санаторно-оздоровительные услуги; услуги внутреннего туризма; бытовые услуги фотоателье и парикмахерских. Слегка корректированы вниз цены на услуги образования.
Индексы потребительских цен за март 2024 года:
- на продовольственные товары – 99,77%; - на непродовольственные товары – 100,35%; - тарифы на услуги – 100,11%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,06%.
Годом ранее мартовский сводный индекс потребительских цен составил 101,06%. В марте 2023 года наиболее подорожали тарифы на услуги – на 4,36%. Ценники подросли на продовольствие – на 0,36%, а на непродовольственные товары, наоборот, снизились на 0,21%. Иван Тыняев, newspmr.com