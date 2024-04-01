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Студенты ПГУ награждены почетными грамотами за помощь при тушении пожара

Студенты ПГУ награждены почетными грамотами за помощь при тушении пожара
Фото: пресс-центр ПГУ

Студентам Физико-технического института Кириллу Мартюхину и Виталию Кулачеку вручили почетные грамоты за проявленное мужество и инициативу при тушении пожара в общежитии и эвакуации студентов.

Отважных ребят, один из которых учится на третьем, а другой на первом курсе, поздравили представители дирекции ФТИ и главный специалист пожарной безопасности С.А. Кокул.

Кирилл Мартюхин и Виталий Кулачеку боролись с огнем до приезда пожарных.

Напомним, пожар произошел ночью 31 марта в студенческом общежитии Тирасполя.
  • Сегодня, 12:12
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