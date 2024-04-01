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Украина начала строить новые энергоблоки на ХАЭС

Украина начала строить новые энергоблоки на ХАЭС
Фото: Енергоатом

На Хмельницкой атомной электростанции стартовал проект строительства энергоблоков №5 и №6 по американской технологии АР1000 компании Westinghouse. Об этом сообщил Энергоатом в понедельник, 15 апреля, пишет korrespondent.net.

Указано, что проект начнется 11 апреля. На специальной церемонии был заложен первый кубометр бетона для энергоблока №5. В мероприятии приняли участие министр энергетики Герман Галущенко, посол США в Украине Бриджит Бринк, председатель правления Энергоатома Петр Котин и исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман.

Так, пятый энергоблок на Хмельницкой атомной электростанции станет первым в Украине, построенным по американской технологии АР1000.

"Особенная черта американской технологии АР1000 – возможность маневрирования блоков. Сегодня враг бьет и уничтожает именно балансирующие мощности украинской энергетики, поэтому построение блоков с возможностью маневрирования очень важно для нас", – отметил Галущенко.

По словам председателя правления Энергоатома Петра Котина, благодаря строительству №5 и №6 энергоблоков ХАЭС и после запуска в эксплуатацию двух новых блоков №3 и №4 мощность этой станции превысит мощность ЗАЭС.

Ранее стало известно, что готовность энергоблока №3 на ХАЭС достаточно высока. Его можно достроить, примерно, через 2,5 года.

Напомним, в декабре 2023 года Украина заключила соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС из Westinghouse.

Позже Энергоатом озвучил стоимость реактора для нового энергоблока на ХАЭС. При этом контракт с Westinghouse имеет гриф Коммерческая тайна.
  • Вчера, 13:23
  • DTV
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