На Хмельницкой атомной электростанции стартовал проект строительства энергоблоков №5 и №6 по американской технологии АР1000 компании Westinghouse. Об этом сообщил Энергоатом в понедельник, 15 апреля, пишет korrespondent.net.
Указано, что проект начнется 11 апреля. На специальной церемонии был заложен первый кубометр бетона для энергоблока №5. В мероприятии приняли участие министр энергетики Герман Галущенко, посол США в Украине Бриджит Бринк, председатель правления Энергоатома Петр Котин и исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман.
Так, пятый энергоблок на Хмельницкой атомной электростанции станет первым в Украине, построенным по американской технологии АР1000.
"Особенная черта американской технологии АР1000 – возможность маневрирования блоков. Сегодня враг бьет и уничтожает именно балансирующие мощности украинской энергетики, поэтому построение блоков с возможностью маневрирования очень важно для нас", – отметил Галущенко.
По словам председателя правления Энергоатома Петра Котина, благодаря строительству №5 и №6 энергоблоков ХАЭС и после запуска в эксплуатацию двух новых блоков №3 и №4 мощность этой станции превысит мощность ЗАЭС.
Ранее стало известно, что готовность энергоблока №3 на ХАЭС достаточно высока. Его можно достроить, примерно, через 2,5 года.
Напомним, в декабре 2023 года Украина заключила соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС из Westinghouse.
Позже Энергоатом озвучил стоимость реактора для нового энергоблока на ХАЭС. При этом контракт с Westinghouse имеет гриф Коммерческая тайна.