Антикоррупционная прокуратура Молдавии проинформировала сегодня, 24 апреля, о том, что завершила расследовать и передала в суд уголовное дело против башкана Гагаузии (главы администрации автономии) Евгении Гуцул и руководителя главного офиса ранее объявленной неконституционной партии «Шор», передаёт eadaily.com
В обвинительном заключении говорится, что Гуцул, работая секретарем в политформировании с 2019 по 2022 год, систематически ввозила в Молдавию деньги из России. Деньги использовали для финансирования политической деятельности партии, от которой она была избрана главой региона.
«По данным правоохранителей, она, как соучастница преступления, с октября по ноябрь 2022 года отвечала за проверку списков и вознаграждение участников протестов, которые проходили возле зданий государственных учреждений в Кишиневе. Антикоррупционная прокуратура обвиняет Гуцул в сознательном получении денег от организованной преступной группировки для финансирования деятельности партии — почти 42,5 млн леев», — отмечается в заявлении кишиневского ведомства.
Обвиняемая в преступлениях, за которые ей грозит лишения свободы на срок от 2 до 7 лет, Гуцул неоднократно заявляла, что уголовное преследование в отношении неё сфабриковано.
После своего избрания Евгения Гуцул объявила о намерении укреплять отношения с Россией и подвергла критике курс РМ на евроинтеграцию. В настоящее время уголовное дело, состоящее из 68 томов с обвинительным заключением на 329 страницах, направлено в Кишиневский суд сектора Буюканы.
После того, как на прошлой неделе на съезде в Москве Гуцул вошла в руководящий состав блока оппозиционных сил «Победа» в отношении нее прокуратура начала проверку «на предмет госизмены». Тем не менее политик заявила, что вернется на родину, «потому что быть с моим народом — это и есть мой долг».
Находясь в России с рабочим визитом, башкан Гагаузии заключила договоренность о внебюджетной финансовой помощи пенсионерам и бюджетникам автономии, о доступе гагаузской продукции на российский рынок, а также продолжила переговоры о поставках льготного российского газа в регион.
Как сообщало EADaily , по возвращении домой участников съезда блока «Победа» задержали в Кишиневском аэропорту. Людей продержали взаперти около трех часов, без воды, а лидерам блока «Победа» сотрудники спецслужб устроили длительный допрос, ограничив их право на участие адвокатов. Усиленный досмотр проводился в целях выявления возможного ввоза крупных сумм незадекларированных наличных. Когда таковых не нашли, то кишиневская полиция фактически ограбила делегатов, просто отобрав все личные средства, пишет EADaily.
21 апреля в Москве прошел съезд молдавской оппозиции, выступающей за вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Гуцул также присутствовала на мероприятии. На нем председатель партии «Шор» Илан Шор объявил, что оппозиция объединится и осенью выступит электоральным блоком «Победа» на выборах в республике.
Оппозиционный блок «Победа» осудил политически мотивированное решение властей Молдавии по судебному делу против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом говорится в распространенном 24 апреля заявлении блока, сообщает iz.ru
«Желая запугать политического оппонента, власть привычно использует машину репрессий. Угрозами и шантажом от нее добиваются клеветы на коллег и соратников», — говорится в заявлении.
В блоке потребовали прекращения безосновательного уголовного преследования в отношении главы Гагаузии, поскольку провокации официального Кишинева могут дестабилизировать ситуацию в автономии, уточнила «Газета.Ru».
По мнению оппозиции, это может также поставить под угрозу реализацию социальных и инфраструктурных проектов и негативно отразиться на жителях.