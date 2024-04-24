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В Бендерах установят камеры с радарами

В Бендерах установят камеры с радарами
Фото: пресс-центр МВД ПМР

На улице Кишинёвской в Бендерах, где произошла смертельная авария, установят камеры с радарами, сообщает novostipmr.com

Напомним, 17 апреля 20-летняя бендерчанка въехала в остановку с людьми. Погиб 61-летний мужчина, его зажало между машиной и забором. Ещё трое человек получили травмы и сейчас находятся в больнице.

Как сообщает Первый Приднестровский телеканал, такие же камеры появятся на улицах Суворова, Коммунистической и Ермакова.

В Бендерах установят камеры с радарами
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  • Сегодня, 14:14
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