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В Бендерах установят камеры с радарами
Фото: пресс-центр МВД ПМР
На улице Кишинёвской в Бендерах, где произошла смертельная авария, установят камеры с радарами, сообщает novostipmr.com
Напомним, 17 апреля 20-летняя бендерчанка въехала в остановку с людьми. Погиб 61-летний мужчина, его зажало между машиной и забором. Ещё трое человек получили травмы и сейчас находятся в больнице.
Как сообщает Первый Приднестровский телеканал, такие же камеры появятся на улицах Суворова, Коммунистической и Ермакова.
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- Сегодня, 14:14
- DTV
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