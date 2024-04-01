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Украинцы стали лидерами среди покупателей недвижимости в Польше

Украинцы стали лидерами среди покупателей недвижимости в Польше
Фото: pixabay.com

В 2023 году граждане Украины стали владельцами 7,7 тысячи объектов недвижимости в Польше - на 10% больше, чем в 2022-м.
Украинцы активно покупают жилье в Польше. В прошлом году среди иностранных покупателей недвижимости граждане Украины занимали первое место. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на ukrayina.pl.

В 2023 году в Польше иностранцы приобрели более 14 тысяч квартир. Половину из них купили украинцы. В целом в прошлом году граждане Украины стали владельцами 7,7 тысяч объектов недвижимости - на 10% больше, чем в 2022-м. Из приобретенных 7,1 тыс. помещений - жилые, остальные - гаражи и коммерческие помещения.

Отмечается, что украинцы в большинстве своем покупали меньшие по площади квартиры по сравнению с другими иностранцами.

Средний размер квартиры, которую покупают граждане Украины (не более 54 квадратных метров), ниже среднего размера квартиры, которую покупают все иностранцы (58 квадратных метров).

Больше всего квартир иностранцы приобрели в Варшаве (2,9 тысячи), а также в крупных городах: Кракове, Лодзи, Познани, Гданьске и Щецине.

Ранее сообщалось, что в Польше растет количество иностранцев, ведущих несельскохозяйственную предпринимательскую деятельность. Почти половина из них - с украинским гражданством.
  • Сегодня, 14:25
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