В Главном следственном управлении СК ПМР завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Криптекс» Андрея Сербина и фактического руководителя данной организации Романа Кожокарь. В зависимости от роли каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов с организации (п.п.«а», «б» ч.2 ст.196 УК ПМР), сообщает пресс-служба СК ПМР
Обвиняемые с целью уклонения от уплаты налогов с Организации, непосредственно занимающейся майнингом криптовалюты, вносили в бухгалтерские документы заведомо искажённые данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности фирмы, скрывая, таким образом, объект налогооблажения. Доходы, полученные от оборота криптовалюты, минуя счета фирмы, оседали на личных счетах нескольких специально подобранных граждан ПМР, откуда в дальнейшем переводились на счета обвиняемых и их близких знакомых.
Факты противозаконных действий руководства ООО «Криптекс» выявили сотрудники Министерства государственной безопасности ПМР.
В ходе внеплановой налоговой проверки инициированной следственными органами было подсчитано, что за период с января 2019 по декабрь 2021 года фирма не перечислила в бюджет обязательные налоги на сумму 2 841 359 руб. ПМР. Следует отметить, что вид хозяйственной деятельности ООО «Криптекс» не имеет значение, важен тот факт, что результаты её скрывались. В бухгалтерском учёте и отчётности не отражались данные о количестве добытой и реализованной криптовалюты, и соответственно общей суммы полученного Обществом денежного дохода от хозяйственной деятельности на территории ПМР.
Установлено, что к данной финансовой схеме был также причастен соучредитель Общества Константин Рошка, находящийся за пределами Приднестровья и ещё несколько неустановленных следствием лиц, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.
Следствием с целью обеспечения возмещения причинённого ущерба наложен арест на дорогостоящее оборудование ООО «Криптекс», стоимость которого превышает 6 миллионов рублей ПМР.
Доказательственная база, изобличающая обвиняемых, собрана в достаточном объёме, уголовное дело передано в суд.