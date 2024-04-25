Молдова отказала в установке второго поста Совместных миротворческих сил у Дубоссарской ГЭС, сообщает РИА Новости Напомним, речь о правом береге Днестра. На левом пост уже давно функционирует и успешно выполняет свои задачи
Инициатива выставить второй пост на правом берегу, который относится к территории Молдовы, исходит от самой Дубоссарской ГЭС. Руководство обеспокоено тем, что в республике вот уже третий год происходят теракты и диверсии, причём на важных объектах, и хочет сохранить и плотину, и станцию, передаёт novostipmr.com
«Это было ходатайство руководства предприятия, они видят те опасности, которые возможны в отношении данного инженерного объекта, и их закономерная просьба об установке поста СМС на правой стороне плотины Дубоссарской ГЭС весьма аргументирована и обоснована. Есть определённые аргументы "за" и "против", но они говорят прежде всего о том, что в обязанности миротворцев входит обеспечение безопасности всех мостовых переправ через реку Днестр между конфликтующими сторонами, начиная от Рыбницы и заканчивая Бендерами», – отметил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.
Сегодня приднестровская делегация вновь подняла эту тему на заседании ОКК. Однако молдавская сторона оказалась категорически против. Говорит, что нет повода для беспокойства
«Отмечается отсутствие аргументов для выставления дополнительного поста СМС на правой стороне Дубоссарской ГЭС, которые бы вытекали из документов миротворческой операции на Днестре. Также отсутствует отчётливое изображение сущности и истоков предполагаемых рисков либо угроз безопасности объекта энергетической инфраструктуры, предупреждение или предотвращение которых могло бы стать предметом рассмотрения в рамках ОКК», – говорится в официальном заявление делегации Республики Молдова в ОКК.
Также в делегации Кишинева напомнили, что Дубоссарская ГЭС «находится под вооруженной охраной», «что неоднократно фиксировали военные наблюдатели в своих докладах о ситуации в Зоне безопасности», пишет NM
В делегации Кишинева заявили, что от правого берега Днестра не исходят никакие возможные риски, а обстановка в Зоне безопасности контролируемая. Поэтому оснований для выставления еще одного миротворческого поста нет.
Приднестровская сторона напомнила, что решение об установке поста на правом берегу принималось на экстренном заседании ОКК в 2006 году. 7-й миротворческий пост, который есть у плотины на левом берегу, играет важную роль в обеспечении безопасности объекта. Миротворцы России, Приднестровья и Молдовы совместно контролируют пропускной режим, проход людей, движение транспорта и прочие подобные моменты.
С правой же стороны плотины - на территории Молдовы - действует только полицейский пост.
«Если молдавская сторона берёт на себя ответственность, что они полностью справятся со своими задачами, то в этой части есть какое-то определённое обоснование. Но в то же время мы привыкли доверять 3-стороннему формату, присутствию на миротворческих постах представителей России, Приднестровья и Молдовы. Когда стоит такой объективный пост контроля, то можно быть уверенным, что объект действительно находится под охраной Миротворческих сил. Сейчас утверждать это не приходится, поскольку данный пост функционирует только с левой стороны», – прокомментировал Олег Беляков.
Он напомнил, что решения по всем вопросам в Объединённой контрольной комиссии принимают консенсусно – с согласием всех трёх сторон. И по данному вопросу общих точек соприкосновения с молдавской стороной нет.