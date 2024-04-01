Несмотря на трудности, с которыми столкнулась приднестровская экономика, Тирасполь в 2023 году смог исполнить все социальные обязательства и выполнить работы по программе капитального строительства за счет средств Фонда капитальных вложений и местного бюджета. О том, как жила столица в прошлом году, говорили на сессии Тираспольского горсовета. С отчетами выступили глава столичной госадминистрации Олег Довгопол и председатель Тираспольского городского совета народных депутатов Вадим Дони, передаёт пресс-служба Верховного Совета ПМР.
Тираспольские депутаты и представители государственной администрации обсудили актуальные проблемы города и пути их решения. В дискуссии принял участие Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, отчет заслушали парламентарии по столичным округам Галина Антюфеева и Григорий Дьяченко.
Защита социально уязвимых категорий населения
Глава города Олег Довгопол рассказал о работе республиканских и муниципальных программ развития в столице. В том числе и о работе Фонда капитальных вложений. Были представлены результаты работы муниципальной политики в области образования, культуры и спорта. Особое внимание уделили социальной сфере.
«В прошлом году мы впервые реализовали программу поддержки инвалидов-колясочников путем приобретения небольшого электромобиля, который оборудован специальным подъемным устройством. На сегодняшний день любой инвалид-колясочник может позвонить на горячую линию и вызвать машину. Машина приезжает, забирает его и доставляет в нужное место. Речь идет о поездках в лечебные учреждения, посещения органов государственной власти», – подчеркнул Олег Довгопол.
Тирасполь перенял опыт города Дубоссары, где несколько лет назад для этих целей приобрели автобус.
Жилье для детей-сирот
Спикер приднестровского парламента Александр Коршунов поинтересовался, как в Тирасполе реализуется госпрограмма по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Представитель столичной госадминистрации пояснила, в прошлом году в рамках госпрограммы приобрели 10 жилых помещений. Однако количество очередников с каждым годом увеличивается. И такая ситуация наблюдается во всех городах и районах республики.
По данным Министерства по социальной защите и труду, на 1 января на учете для получения благоустроенного жилья состоит 1 179 человек. По мнению главы госадминистрации Олега Довгопола, для того, чтобы решить проблему, необходимо внести изменения в действующее законодательство.
«На жилье выделяются небольшие суммы. Мы приобретаем квартиры в старых домах. Что это значит? А значит это, как правило, старые коммуникации, старые проводки. Через пару лет после того, как дети-сироты туда заселяются, что-то течет, что-то отваливается. Починить они это не могут. И это понятно. Ребенку 18 лет, он только пытается уцепиться за жизнь», – рассказал Олег Довгопол.
Тираспольская госадминистрация предлагает разрешить приобретать жилье для детей-сирот в новом, строящемся жилье.
«При этом сохраняются все условия для того, чтобы это жилье было обеспечено минимальным ремонтом, должны быть санузлы, подключен газ, вода. Чтобы ребенок мог зайти и жить в нормальном жилье. И очень многие дети-сироты об этом и просят», – пояснил глава госадминистрации Тирасполя.
Соответствующая законодательная инициатива сейчас находится на этапе согласования, пояснили в тираспольской госадминистрации. В скором времени ее направят на рассмотрение в Верховный Совет.
Целевой сбор с граждан на благоустройство
Председатель Тираспольского горсовета Вадим Дони подробно остановился на исполнении в прошлом году Программы мероприятий по благоустройству территории города Тирасполь, источником финансирования которой является целевой сбор с граждан на благоустройство.
«По факту по данному сбору мы получили порядка 6 миллионов рублей. По решению Совета средства были направлены на решение вопросов благоустройства детских игровых и спортивных площадок. В 2023 году на 16 объектах разных районов города установлено ударопоглощающее покрытие на площадках, а также другие элементы благоустройства», – отметил председатель Тираспольского горсовета.
1,3 миллиона рублей по данной Программе направили на ликвидацию стихийных свалок, подчеркнул Вадим Дони.
«К нам обратилась госадминистрация, МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь». Мы долго обсуждали этот вопрос. Понятное дело, что не совсем справедливо за счет этой программы финансировать мероприятия по уборке за нерадивыми гражданами, которые позволяют себе вывозить твердые бытовые отходы туда, где им вздумается. Но и оставлять город Тирасполь с этими несанкционированными свалками мы не могли», – пояснил Вадим Дони.
Председатель Тираспольского горсовета добавил, что в этом году для борьбы с несанкционированными свалками начали принимать более радикальные решения. В том числе и путем повышения штрафов за подобные правонарушения. Соответствующую инициативу уже разработали в Правительстве.
Совершенствование законодательства
В 2023 году Тираспольский горсовет подготовил 34 заключения на законопроекты, разработал 3 законодательные инициативы и направил 1 запрос на толкование.
«Нами был разработан очень важный для города законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О статусе столицы Приднестровской Молдавской Республики». В нем мы предложили упорядочить, уточнить и расширить ряд полномочий местных властей для того, чтобы мы могли самостоятельно в оперативном порядке принимать решения, утверждать те или иные программы развития инфраструктуры города. Сейчас эта инициатива рассматривается в Верховном Совете», – пояснил Председатель Тираспольского горсовета Вадим Дони.
О важности участия местных властей в законотворческом процессе говорил и Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов. Спикер парламента напомнил, что сейчас в Верховном Совете ведется работа над двумя важными законопроектами. Это Градостроительный кодекс и Бюджетный кодекс. Александр Коршунов предложил тираспольским депутатам принять участие в работе над этими законодательными инициативами.
«В моем понимании столица должна быть флагманом градостроительства. Вы должны показывать пример всей республике, как и в каких направлениях развивать город. И для этого должна быть законодательная база, в работе над которой должны принимать участие все депутаты», – сказал Александр Коршунов.
В свою очередь Вадим Дони заверил, что горсовет в скором времени представит свои предложения по данным инициативам.
Ремонт дворовых и внутриквартальных дорог
Говорили на сессии столичного горсовета и о давней проблеме – ремонте и содержании внутридомовых и внутриквартальных проездов. Сегодня ремонт требуется почти в каждом дворе. Но средств в Дорожном фонде не хватает. Дело в том, что внутридомовые и внутриквартальные проезды не включаются в общую протяженность дорог при распределении финансовых средств на муниципалитеты в рамках Дорожного фонда. Из-за этого средства на ремонт внутридомовых и внутриквартальных проездов выделяются по остаточному принципу.
Президент ПМР Вадим Красносельский поручить решить проблему путем пересмотра принципа распределения Дорожного фонда. Работа над поиском оптимального решения продолжается, соответствующие законопроекты Президента ПМР находятся на рассмотрении в Верховном Совете.