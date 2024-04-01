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Экспорт из Приднестровья в Россию в первом квартале снизился на 65%

Экспорт из Приднестровья в Россию в первом квартале снизился на 65%
иллюстрация из открытых источников

Экспорт приднестровских товаров в Россию в первом квартале нынешнего года по сравнению с таким же периодом 2023-го снизился на 65%, составив всего лишь 5,6 миллиона долларов США, сообщает государственный таможенный комитет ПМР.

Доля поставок в Россию упала до 3,5% от общего объема приднестровского экспорта.

Без учета энергетической составляющей на 38% уменьшился и импорт российских товаров в Приднестровье.

В целом товарооборот Приднестровья с Россией по сравнению с январем-мартом минувшего года сократился наполовину.

ГТК отмечает, что изменившиеся за последние два года условия ведения международной торговли потребовали от приднестровского бизнеса перенастройки логистики, поиска новых рынков сбыта и новых поставщиков.

Стоит сказать, что снижение внешнеторгового оборота с Россией связано и с экономическим давлением Молдовы. Так, Кишинев блокирует экспортные поставки приднестровских машиностроительных предприятий – заводов «Электромаш», «Молдавизолит», БЗЭ «Потенциал», главным рынком сбыта для которых является РФ, пишет novostipmr.com

«Электромаш» из-за этого с 1 апреля ушел в вынужденный простой, БЗЭ «Потенциал» фактически не работает еще с августа-сентября 2023 года. «Молдавизолит» работает с большими перебоями.

Отметим также, что Кишинев блокирует поставки лекарств из России в ПМР, и это, в свою очередь, сказывается на показателях импорта.
  • Вчера, 18:34
  • DTV
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