Международный аэропорт Кишинева 25 апреля предупредил граждан о пересмотре порядка пограничного контроля и регистрации пассажиров. Путешествующих призвали прибывать в аэропорт за три часа до вылета, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры, информирует NM
Администрация аэропорта отметила, что более тщательные проверки и пересмотр процедуры регистрации позволят обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников аэропорта.
«В связи с переходом аэропорта Кишинева на напряженное летнее расписание и во избежание очередей и задержек, просим соблюдать минимальное время регистрации», — заявили в администрации аэропорта, призвав граждан ответственно подходить к планированию путешествия.